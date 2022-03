Tekort aan jong talent, coach op de wip en straks zonder Mbappé: hoe moet het verder bij PSG na pijnlijke exit?

PORTRET. Van ballenjon­gen in het tennis naar machtigste man in het voetbal: wie is PS­G-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, de man die hommeles maakte in Madrid?

Als zoon van een parelvisser én ballenjongen in het tennis wierp hij zich via het voorzitterschap van Paris Saint-Germain op tot één van de machtigste mannen in het internationale voetbal. Maar nu heeft dat almachtige blazoen van Nasser Al-Khelaïfi (48) — kortweg NAK — een serieuze deuk gekregen. Na de uitschakeling van zijn PSG gisteravond in de Champions League door Real Madrid bestormde de Qatarees woedend de kleedkamer van de scheidsrechters en zou hij een Real-medewerker zelfs met de dood hebben bedreigd. Portret van een steenrijke ex-tennisser die zelden in Parijs is én momenteel in een corruptiezaak 28 maand cel riskeert.

