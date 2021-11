‘t Is weer van dat: Dimitri Payet bekogeld met waterflesje, duel Lyon-Marseille stilgelegd

Ligue 1De Franse kraker tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille in de Ligue 1 is vanavond stilgelegd. Dimitri Payet, de sterspeler van Marseille, kreeg al na vier minuten een flesje water vanuit het publiek hard tegen zijn hoofd aan. De wedstrijd ligt al ruim 100 minuten stil. De stadionspeaker riep om 22.00 uur om dat er weer gespeeld ging worden, maar de spelers van Marseille zijn nog altijd niet terug op het veld.

De 38-voudig international van Frankrijk kreeg in de vierde minuut een gevuld flesje vol tegen zijn oor aan, toen hij bukte om de bal goed te leggen bij een hoekschop. De fan die het flesje gooide is inmiddels opgepakt en uit het stadion gezet. De stadionspeaker van Olympique Lyon heeft in het ruime uur dat de wedstrijd stillag de supporters verzocht om zich de rest van de avond te gedragen. Als dat niet gebeurt, zal de wedstrijd definitief gestaakt worden.

Het stadion in Lyon bleef lange tijd nog vol, maar 75 minuten lang was er op het veld niets te zien. Daarop besloten vooral ouders met kinderen de weg naar huis maar in te zetten op de late zondagavond. Scheidsrechter Ruddy Buquet was van plan de wedstrijd te staken, maar in overleg met de Franse voetbalbond besloot hij de wedstrijd toch te hervatten.

Eerder dit seizoen werd Payet (34) ook al bekogeld door de fanatieke aanhang van OGC Nice, waardoor die wedstrijd werd gestaakt en op een later moment in een leeg stadion opnieuw werd gespeeld.

Het is al de vijfde keer dit seizoen dat een wedstrijd van Olympique Marseille tijdelijk wordt stilgelegd of helemaal wordt gestaakt. Payet was dus al twee keer het slachtoffer, maar onlangs werd ook Neymar de hele avond bekogeld bij het bezoek van Paris Saint-Germain aan het Stade Vélodrome in Marseille. Drie dagen geleden kreeg Olympique Marseille al te horen dat het stadion volgende week leeg zal moeten blijven bij de thuiswedstrijd tegen Troyes.

