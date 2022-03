Straffe 3-0-zege tegen PSG jaagt crisis boven Monaco en coach niet weg: “Clement deze zomer weg in paleisrevolutie”

Ligue 1 Ultras PSG zijn “samenraap­sel van ‘sterspe­lers’ beu” en eisen ontslag van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi

De Champions League-exit komt hard aan in Parijs. Zeker onder de fans heerst grote onvrede rond het beleid, in die mate dat de Ultras het ontslag van de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaïfi eisen. Het belooft een warme zondag te worden in het Prinsenpark, en zeker in de tribune Auteuil et Boulogne, wanneer Bordeaux om 13u langskomt.

12 maart