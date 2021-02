Stade Reims spelers Faes, Foket en De Smet leveren in om jobverlies te voorkomen bij personeel

“We zijn er ons bewust van dat het Franse voetbal zich in een ongeziene economische crisis bevindt. Geen publiek, dalende inkomsten uit recettes en tv-rechten: we begrijpen dat hierdoor vooral het vaste personeel van de club in gevaar komt. Daarom vinden we dat we moeten handelen en zo zijn we spontaan overeengekomen dat iedereen -zonder uitzondering- uit de spelersgroep en de technische staf instemt met een salarisverlaging voor de periode van januari tot juni 2021. Nee, bij Reims verdienen we niet de grote bedragen die, zoals het cliché luidt, van ons voetbalmiljonairs maakt. Wij verdienen minder dan bij de meeste andere Ligue 1-clubs, maar toch laat het ons toe een geprivilegieerd leven te leiden. Privileges die ons ertoe aanzetten ons te gedragen als mannen met verantwoordelijkheid en respect die solidair zijn binnen onze familieclub”, valt er in de brief te lezen.