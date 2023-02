Scorende Neymar blesseert zich, met carnaval in zicht, alwéér aan rechterenkel, Messi bezorgt PSG in slotfase met knappe vrije trap spectaculaire zege

Neymar ligt nog maar eens in de lappenmand. De Braziliaanse ster van PSG blesseerde zich vanmiddag lelijk aan (opnieuw) de rechterenkel. Kort na de rust moest Neymar met een brancard van het veld gedragen worden. PSG won de topper tegen Lille na een spectaculaire comeback in de slotfase.

KIJK. Neymar blesseert zich lelijk aan de rechterenkel

Na 17 minuten leek er geen vuiltje aan de lucht in het Parc des Princes. Kylian Mbappé en Neymar hadden PSG al snel op een comfortabele dubbele voorsprong gebracht. PSG leek op weg naar een eenvoudige zege, maar toen begon het grondig fout te lopen.

Eerst was er de aansluitingstreffer van Diakite, vervolgens was kort na de rust de blessure van Neymar. De Braziliaan ging door de rechterenkel - dezelfde enkel waaraan hij zich de voorbije vier jaar al drie keer eerder blesseerde, waaronder op het WK in Qatar. Neymar moest met een draagberrie van het veld gedragen worden.

Neymar die zich blesseert nu carnaval in Rio de Janeiro in zicht is, is overigens niet nieuw. De Braziliaan woonde de laatste jaren meer dan eens de festiviteiten in zijn thuisland bij. Carnaval combineert Neymar dan traditioneel met de verjaardag van zijn zus Rafaella op 11 maart. Toch zou PSG een fitte Neymar binnen enkele weken goed kunnen gebruiken in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München.

Alsof de blessure van Neymar nog niet erg genoeg was, keerde Lille de partij ook nog eens helemaal om. Eerst zette Jonathan David (ex-AA Gent) een strafschop, vervolgens zorgde Bamba voor de 2-3. Toch hielden Mbappé en Lionel Messi met een knappe vrije trap in extremis de drie punten in Parijs.

Het was het eerste puntengewin voor PSG na drie nederlagen in wedstrijden met inzet. Olympique Marseille (Coupe de France, 2-1), het AS Monaco van Philippe Clement (Ligue 1, 3-1) en Bayern München (Champions League, 0-1) namen de afgelopen dagen al de maat van de Parijzenaars.

PSG voert met 57 punten de rangschikking in de Franse hoogste voetbalafdeling aan, Rijsel volgt op de vijfde plaats met 41 eenheden.

