Scherven rapen in Parijs: waarom het ironisch is dat de PSG-supporters enkel Mbappé niet uitfloten

Ligue 1 Die zijn klaar voor Club Brugge: PSG kent ook zonder Messi en Neymar geen moeite met Clermont

Paris Saint-Germain won op zijn dooie gemakje van Clermont Foot. Geen Messi, geen Neymar, geen Sergio Ramos. Wel een scorende Mbappé en een plezante namiddag in het Parc des Princes. Club Brugge, tegenstander in de Champions League komende woensdag, is gewaarschuwd.

11 september