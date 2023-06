‘Respectloze’ Messi hard aangepakt in Frankrijk: “Hij wilde zich niet aanpassen. En dan nog klagen ook, belachelijk”

KIJK. Twee goals in tien minuten: Jérémy Doku blinkt uit tegen ploeg van Will Still, ook Arthur Theate scoort

Hij kan het nog. Jérémy Doku scoorde in de Ligue 1 twee keer in tien minuten. De aalvlugge winger van Rennes liet in minuut 9 en 19 de netten trillen tegen Reims, de club van coach Will Still. Na rust was ook Arthur Theate trefzeker. Een Belgische hattrick.