Real Madrid biedt 160 miljoen euro op Kylian Mbappé

Real-preses Florentino Pérez vindt dat een meer dan aanvaardbaar bedrag voor de 22-jarige Franse superster, temeer het contract van Mbappé in juni van volgend jaar afloopt. En tot grote ergernis van PSG, weigert Mbappé te verlengen. In Madrid zien ze dat als een hint om nu toch voluit voor de wereldbekerwinnaar te gaan. In Parijs brengt het de Qatarese eigenaars aan het twijfelen. Toch cashen op hun goudhaantje of halsstarrig weigeren, met het risico Mbappé in 2022 gratis en voor niets te zien vertrekken?