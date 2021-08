PSG, nog steeds zonder Messi en Neymar, schittert niet maar wint wel van Brest

Terreinver­zor­ger van Franse voetbal­club overleden na bizar ongeval in stadion

21 december Een terreinverzorger van de Franse voetbalclub FC Lorient in het westen van Frankrijk is zondag vlak na de wedstrijd tegen Stade Rennes (0-3) in de Ligue 1 om het leven gekomen. Een terreinverwarmer in het Stade du Moustoir viel na afloop van de wedstrijd op de 38-jarige man.