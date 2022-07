PORTRET. Met het fiat van Mbappé, Christophe Galtier is de nieuwe coach van PSG: van knokkende T2 tot drievoudig trainer van het jaar

Buitenlands voetbal Parijs, zone 30: hoe alles bij PSG rond wandelend genie Lionel Messi draait

Die ochtend in ‘L’Équipe’: “In de entourage van Lionel Messi beginnen ze te twijfelen aan de tactische capaciteiten van PSG-trainer Mauricio Pochettino.” Een zin uit een achtergrondverhaal reisde maandag als breaking news de wereld rond. Het beste bewijs dat Parijs anno 2021 een zone 30 is. Stad waar een wandelende Argentijn met rugnummer 30 het tempo, de hartslag en het nieuws bepaalt. “Het is alsof Messi in een jungle probeert te overleven.”

7 december