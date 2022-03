Philippe Clement wil met Monaco naar bekerfinale: “Doen wat Henry, Mbappé en Trezeguet niet konden”

“Ik hoop niet dat dit de belangrijkste wedstrijd van het seizoen wordt”, vertelde Clement vandaag op zijn persconferentie. “Er zijn nog veel wedstrijden, in drie competities. Er liggen interessante weken en maanden in het verschiet, maar dit is een beslissende wedstrijd. Nantes is in topvorm. Ze wonnen zes keer in de laatste 7 thuiswedstrijden. Het is een team dat veel kwaliteiten heeft met Blas, Kolo Mouani, Simon. Achterin is het ook erg sterk. De spelers van Nantes lieten tegen PSG zien dat ze heel sterk zijn in transities. We zullen voorzichtig moeten zijn.”