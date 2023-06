Philippe Clement ontslagen bij AS Monaco na missen van Europees voetbal

BUITENLANDS VOETBAL Will Still, op zijn 30ste (!) architect van het champagne­voet­bal van Reims, kijkt nu Messi en Mbappé in de ogen: “Misschien is mijn naam in Parijs al eens genoemd”

In de hoofdstad van de Champagnestreek speelt Stade Reims volgens Franse waarnemers momenteel champagnevoetbal. Aan het roer van Reims, dat zondag naar PSG trekt, staat onze landgenoot Will Still. “Coach, dat klinkt zo… vaderlijk.” Interview met een 30-jarig trainerstalent. “Sinds het WK is mijn GSM nog niet gestopt met rinkelen.”