Philippe Clement debuteert met doelpuntenloze draw in de Ligue 1 ondanks feit dat Monaco betere ploeg is

Monaco was voor de pauze de betere en speelde bijwijlen technisch erg verzorgd voetbal. Maar dat leidde tot veel te weinig kansen. Diop was er snel in de match enkele keren dichtbij, maar de beste kans viel een kwartier voor tijd voor de voeten van de ingevallen Nederlandse spits Boadu. Van dichtbij tikte hij nog naast: een bal die Clement er ongetwijfeld al had ingezien.

Opvallend: Clement koos in zijn basis voor onze landgenoot Eliot Matazo (19), die naast sterkhouder Tchouameni en de Braziliaanse regisseur Henrique lang het overwicht had op het middenveld. Maar al dat balbezit, in de eerste helft zelfs 74 procent, leverde veel te weinig gevaar op - laat staan kansen. Alleen flankaanvaller Diop dreigde. In de tweede helft monopoliseerden de Monegasken nog steeds de bal, maar waren de kansen voor de thuisploeg. Nübel had een goeie redding in huis op een schot van Chirivella. Renaud Emond, gewezen spits van Standard, viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd in bij Nantes.