Opnieuw supportersgeweld in Frankrijk: bekerduel van Olympique Lyon gestaakt

Ligue 1Supporters in Frankrijk hebben zich vanavond voor de zoveelste keer dit seizoen van hun slechtste kant laten zien. De bekerwedstrijd tussen Paris FC en Olympique Lyon werd gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes en op het veld van het Stade Charléty in het zuiden van Parijs, waar het 1-1 stond toen het in de rust helemaal misging.

De ongeregeldheden begonnen op de tribune, nadat er over en weer met vuurwerk werd gegooid vanuit en richting het uitvak met de meegereisde supporters uit Lyon. De problemen verplaatsten zich daarna al snel richting het veld, nadat tientallen toeschouwers over de atletiekbaan richting het veld renden. De spelers van beide teams gingen daarop de kleedkamers in, maar keerden niet meer terug. De arbitrage en voetbalbond besloten het bekerduel definitief te staken.

Paris FC, dat vierde staat in de Ligue 2, kwam in zevende minuut op voorsprong via spits Gaëtan Laura. Kort voor rust maakte Lyon-spits Moussa Dembélé de gelijkmaker, maar daarna sloeg direct de vlam in de pan in het stadion waar plek is voor 20.000 toeschouwers. De competitieduels van Paris FC trekken ondanks de ambitieuze plannen van de club nauwelijks publiek, maar vanavond zat het stadion goed vol.

De spelers van beide teams kwamen zonder fysieke aanvaring met de veldbestormers het veld af, maar voor de spelers van Olympique Lyon is het al de tweede gestaakte in vier weken tijd. Op zondag 21 november ging het al na een paar minuten mis in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille, nadat Dimitri Payet bij het nemen van een hoekschop werd bekogeld met een flesje. Er werd die avond nog lang gepraat, maar na zo’n twee uur werd besloten de wedstrijd definitief te staken. De wedstrijd tegen Marseille zal binnenkort overgespeeld moeten worden in een leeg stadion, maar met de aanhoudende supportersproblematiek in Frankrijk lijkt de kans steeds groter te worden dat alle stadions binnenkort gesloten zullen worden door de bond of overheid.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP