Onze man in Reims zag hoe ‘Parisien’ Lionel Messi iedereen kippenvel bezorgde: “Zijn jullie klaar, Jan Breydel?”

Ligue 1 Jonathan David na record­trans­fer naar Lille op zoek naar zichzelf: “Zijn seizoensbe­gin was barslecht”

4 oktober Voor 32 miljoen trok Jonathan David deze zomer van AA Gent naar Lille. Daarmee werd zijn transfer de duurste ooit in de geschiedenis van de Jupiler Pro League, en ook de Franse club tastte nooit eerder zo diep in de buidel. Maar na vijf matchen ogen zijn statistieken bedroevend: nul goals en evenveel assists. Waarom wil het maar niet lukken voor de 20-jarige recordtransfer? Of barst hij zondagmiddag los tegen Straatsburg?