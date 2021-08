Ongeziene veldbestorming in Nice-Marseille: thuisfans vallen spelers Marseille aan, man die speler zou geslagen hebben is opgepakt

Ligue 1Opschudding in het Ligue 1-duel tussen OGC Nice en Olympique Marseille. De Riviera-derby liep volledig uit de hand, nadat Marseille-spelers werden aangevallen door fans van de thuisclub. De wedstrijd werd anderhalf uur stilgelegd, waarna de bezoekers niet meer kwamen opdagen. “Wat er gebeurd is, is onacceptabel.” Intussen is er een supporter opgepakt.

't Ging zondagavond helemaal mis in de Allianz Riviera. De harde kern van Nice bekogelde Dimitri Payet de hele wedstrijd al met flesjes en muntjes, maar een kwartier voor tijd pikte de sterspeler van Marseille het niet meer en gooide hij een flesje terug het publiek in. Het leidde tot een veldbestorming van tientallen fans. Nice-verdediger Jean-Clair Todibo (ex-Barcelona) kwam op voor Payet en beschermde hem tegen een trap van een supporter.

Sommigen gingen al snel naar de catacomben toen ze zagen dat de fans het veld op kwamen, maar enkele spelers van Marseille konden geen kant op en moesten zich beschermen. Zij waren, net als de Argentijnse Marseille-coach Jorge Sampaoli, erg overstuur. Er vielen dan ook rake klappen en op foto’s is te zien dat enkele spelers lichtgewond raakten. Eén van de slachtoffers is Luan Peres (links), een Braziliaanse verdediger die in het verleden nog onder contract lag bij Club Brugge.

Nice leidde op dat moment met 1-0, maar het duel werd niet beëindigd. Na anderhalf uur onderbreking besloot de scheidsrechter de match weer op gang te fluiten, maar Marseille wilde niet meer voetballen. Daardoor riskeren de bezoekers de match met 3-0 te verliezen. De spelers van Marseille keerden vervolgens terug naar huis, waar ze aan het stadion werden opgewacht door hun supporters.

Intussen is er een 28-jarige man opgepakt en in hechtenis genomen. Hij wordt ervan verdacht een speler van Olympique Marseille te hebben geslagen tijdens de wedstrijd Nice-Marseille van zondag. Dat hebben de ordediensten bevestigd aan het Franse persbureau AFP. De man werd opgepakt in Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), aldus de politiebron. Het zou gaan om een fan van Nice. De prefect van het departement Alpes-Maritimes kondigde later maandagavond de sluiting aan “voor de komende vier thuiswedstrijden” van de zuidelijke tribune van het stadion van Nice.

Nice-voorzitter legt schuld bij Marseille: “Snap niet waarom ze niet wilden hervatten”

“Het is teleurstellend dat de wedstrijd zo eindigt”, aldus Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivère na afloop. “Iedereen zag wat er gebeurde. Onze fans gooiden waterflessen, maar wat het kruit deed ontbranden was de reactie van de twee Marseille-spelers die meerdere flessen richting onze fans gooiden.”

“Wat daarna gebeurde, betreur ik. We hebben een gesprek gehad met de gemeente en de scheidsrechter. Die aarzelde om de wedstrijd te hervatten, omdat hij niet wist of de veiligheid van de spelers was gegarandeerd. De diensten hebben hem echter verzekerd dat er geen probleem meer was. Iedereen wilde het spel hervatten, maar Olympique Marseille wilde niet. Dat begreep ik niet helemaal”, vervolgde Rivère.

“Er was nog een kwartier te spelen en de supporters garandeerden me dat er geen problemen meer zouden zijn. Helaas wilden ze niet meer spelen. Ze zochten hun toevlucht achter het feit dat het ook tegen Montpellier was gebeurd”, zo verwees de voorzitter naar het feit dat er tijdens Montpellier - Olympique Marseille ook al dingen werden gegooid.

Marseille-voorzitter Pablo Longoria noemde de gang van zaken onacceptabel en vond dat de situatie voor zijn spelers niet veilig was: “Het is al de tweede keer dat dit is gebeurd. Eerder hebben we dit al meegemaakt in Montpellier. Toen gingen we door toen werd besloten dat de wedstrijd zou worden hervat. Maar wat vandaag is gebeurd, is onacceptabel. We willen ook een statement maken voor het Franse voetbal, dat dit niet zo kan. Daarom hebben we besloten terug te gaan naar Marseille.”

Beide clubs zullen zich ook moeten verantwoorden voor de disciplinaire commissie van de Franse profliga (LPF). Die organisatie heeft het in een communiqué over “ernstige incidenten” en kan beide ploegen sancties opleggen.

