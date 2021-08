Ongeziene taferelen in Nice-Marseille: supporters bekogelen Dimitri Payet en bestormen het veld nadat de speler een flesje teruggooit

Ligue 1 Mbappé scoort twee keer, maar verliest met PSG spectacu­lai­re topper tegen z'n ex-club Monaco

21 november PSG heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. De Franse topclub kwam 0-2 voor via Kylian Mbappé, maar de spits zag vlak voor rust nog een goal afgekeurd. En dat bleek het kantelpunt van de partij. Kevin Volland bracht Monaco eerst terug tot 2-2 en in het slot van de match zorgde Cesc Fabregas vanaf de stip ook voor 3-2. Dat was meteen de eindstand.