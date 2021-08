Ongeziene taferelen in Nice-Marseille: speler werpt flesje terug naar publiek, daarna barst de hel los tijdens veldbestorming

Ligue 1De Riviera-derby tussen OGC Nice en Olympique Marseille is volledig ontspoord door het gedrag van fans van de thuisploeg. De harde kern van Nice bekogelde Dimitri Payet de hele wedstrijd al met flesjes en muntjes, maar een kwartier voor tijd pikte de sterspeler van Marseille het niet meer en gooide hij een flesje terug het publiek in. Het leidde tot een veldbestorming van tientallen fans, waarbij enkele spelers gewond raakten.

OGC Nice leek de wedstrijd met 1-0 te gaan winnen, maar met nog een kwartier op de klok ging het helemaal mis in de Allianz Riviera. Payet werd bij het nemen van een corner opnieuw bekogeld, waarna hij een flesje terug gooide richting de fanatieke aanhang achter het doel. Dat leidde ertoe dat de vlam echt in de pan sloeg, want al snel kwamen tientallen supporters het veld op om de confrontatie te zoeken met de spelers van Marseille. Nice-verdediger Jean-Clair Todibo (ex-Barcelona) kwam op voor Payet en beschermde hem tegen een trap van een supporter.

Sommige spelers gingen al snel naar de catacomben toen ze zagen dat de fans het veld op kwamen, maar enkele spelers van Marseille konden geen kant op en moesten zich beschermen. Enkele spelers waren, net als de Argentijnse Marseille-coach Jorge Sampaoli, erg overstuur. Er vielen dan ook rake klappen en op foto’s is te zien dat enkele spelers lichtgewond raakten. Eén van de slachtoffers is Luan Peres (links), een Braziliaanse verdediger die in het verleden nog onder contract lag bij Club Brugge.

Na tien minuten waren alle spelers en coaches in de catacomben, waar al snel werd besloten om de wedstrijd te staken. De spelers van Marseille wilden niet meer verder. Nice wilde dat nog wel, maar in een leeg stadion. Duizenden fans bleven echter op hun plek zitten, dus dat bleek niet mogelijk.

Maar na een onderbreking van ruim een uur kwamen de spelers van Nice echter toch weer het veld op, terwijl het stadion ondertussen nog voor de helft gevuld was. Daar deden ze een lange warming-up en uiteindelijk gingen ze met de arbiters weer op het veld zelfs klaarstaan voor de corner, maar dat had weinig zin. De spelers van Marseille kwamen echter niet terug op het veld en zo kwam er na anderhalf uur een einde aan een enorme poppenkast, waar in Frankrijk nog heel lang over nagepraat zal worden. Zo heeft het parket van Nice een onderzoek geopend. Dat bevestigt een woordvoerder. “Een onderzoek is lopende, maar op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen”, luidt het.

Marseille-voorzitter: “Onacceptabel dat Ligue 1 match wilde hervatten”

Volgens Marseille-voorzitter Pablo Longoria was het logisch dat de wedstrijd niet hervat werd. “Voor de veiligheid van onze spelers hebben we besloten om niet meer op het veld te verschijnen. De veiligheid van onze spelers was nu eenmaal niet gegarandeerd.”

“’t Is al de tweede keer dat we dit meemaken. Het gebeurde eerder al bij Montpellier, waar we uiteindelijk wel hebben verder gespeeld”, aldus Longoria. “Maar wat er nu gebeurde, was volstrekt onaanvaardbaar. De scheidsrechter was bij ons en bevestigde dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Toch wilde de Ligue 1 de wedstrijd hervatten. Onacceptabel.”

Volledig scherm Links: de gewonde ex-Club Brugge-speler Luan Peres. Rechts: een supporter van Nice verkoopt een speler een trap. © Twitter: RMC Sport/AFP

Volledig scherm Een supporter van Nice probeert een trap uit te delen aan Dimitri Payet. © REUTERS

Volledig scherm Jorge Sampaoli was door het dolle heen © AFP

