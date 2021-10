“Neymar is bij PSG een verwaand nest geworden”

De blessures en incidenten naast en op het veld krijgen steeds meer de bovenhand op de momenten van briljante individuele klasse. Cissé, een gewezen Frans-Senegalese middenvelder die ook nog voor Besiktas, Marseille en Auxerre speelde, vindt vooral dat Neymar (29) in Barcelona sportief beter begeleid werd. “In Camp Nou was er een structuur. Voor Neymar was er meer duidelijkheid over zijn rol binnen de ploeg, ook al dribbelde hij er meer. Zijn job was de verdediging open te breken, het verschil te maken en de bal af te leggen voor ‘Messi de Generaal’. Hij speelde zo goed in functie van Lionel dat hij bijna zijn alter ego werd”, zegt Cissé in de Franse krant ‘Le Parisien’.