Neymar doet een Hazard’tje en zeker in contrast met Messi steekt dat pijnlijk af

Ligue 1 Geschorste (en dollende) Neymar ziet PSG pas in het absolute slot eerste driepunter van het seizoen pakken

16 september Paris Saint-Germain heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Franse Ligue 1. In eigen huis haalde de regerende landskampioen het met het kleinste verschil van FC Metz: 1-0, na een doelpunt van Julian Draxler in de toegevoegde tijd. In de marge raakten ook de sancties voor Neymar Jr. en co bekend na het tumult aan het eind van de partij tegen Marseille.