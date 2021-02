Na moeizame start komt Jonathan David op toerental: “Zijn goals zullen overwinningen opleveren die Lille naar een eerste of tweede plaats kunnen brengen”

Ligue 1Een Jonathan David in bloedvorm snoert alle criticasters de mond.. Na een moeilijke start doet Jonathan David (ex-Gent) nu immers ook in Frankrijk wat hij in België deed: scoren aan de lopende band. “Training na training zagen we hem koeler worden voor doel.”

De kritiek was nochtans niet mals tijdens zijn eerste maanden in Frankrijk. De Canadees vond de weg naar doel maar niet en kende een lastige aanpassingsperiode. “Dat is normaal bij een overstap naar een nieuwe competitie. Je moet terug van nul beginnen. Ik heb mijn ploegmaats en tegenstanders moeten leren kennen, en dat heeft me tijd gekost”, relativeerde David die magere maanden in L’Équipe.

Nieuwe rol

Joël Domenighetti, die Lille volgt voor L’Équipe, zag ook dat de Canadees een aanpassingsperiode nodig had: “Zijn rol bij Lille is anders dan bij Gent, waar hij vaak als nummer tien achter Yaremchuk en Depoitre speelde. Bij Lille is hij zelf één van de spitsen in een 4-4-2, met vaak nog eens een andere spitsenpartner. Door die nieuwe rol werd hij meer afgerekend op efficiëntie, zoals alle spitsen. David begrijpt ondertussen dat hij een killer moet zijn.”

Daarnaast had David sinds de stopzetting van de Jupiler Pro Leauge in maart vorig jaar geen wedstrijden meer gespeeld. Volgens Domenighetti is het dan ook niet meer dan normaal dat de aanvaller conditie miste: “Maar Lille heeft dus een speler gekregen die niet getraind was, geen competitieritme had, wat kilo’s was bijgekomen en spiermassa had verloren. Met niet meer dan één oefenwedstrijd in de benen was hij gewoon niet klaar voor de competitiestart.”

De overstap naar de Ligue 1 verliep niet van een leien dakje voor David.

(On)rechtvaardige kritiek

De kritiek op de ex-Buffalo zwengelde echter genadeloos aan, alle al dan niet valabele excuses ten spijt. Zelfs André Villas-Boas, tot voor kort trainer van Marseille, nam de jonge Canadees op de korrel toen hij zijn eigen weinig productieve spits Dario Benedetto verdedigde: “Jonathan David kostte Lille drie keer meer en hij scoort ook niet.”

Maar lang niet alle kritiek was gerechtvaardigd. “Die op zijn conditie en inefficiëntie was dat wel. Hij was zijn vertrouwen, snelheid en spontaniteit kwijt. Maar hij heeft wel heel hard gewerkt. Hij deed zijn verdedigend werk en creëerde ruimte voor zijn ploegmaats. Maar daar werd niet over gesproken, terwijl er gewoon geduld nodig was”, stelt Domenighetti.

David zelf liet zich niet van de wijs brengen. “Druk om te scoren is er altijd als aanvaller, maar die komt vooral vanuit onszelf. Het is onze job”, zei hij na zijn eerste doelpunt voor Lille op de officiële kanalen van de club.

Koeler voor doel

De aanvaller bewees de voorbije weken ook op het veld dat er geen reden tot paniek was. Met twee treffers in de uitwedstrijd bij Nantes eergisteren (0-2) loodste David Lille weer naar de kop van de Ligue 1. In de vier wedstrijden daarvoor vond de Canadees ook al drie keer de weg naar doel. Jonathan David is dan ook ‘hot' in Frankrijk. L’Équipe riep hem na zijn glansprestatie in Nantes uit tot man van de match en zag een David die ‘woog op de verdediging en door zich te laten uitzakken als bindmiddel diende in het spel van Lille’.

Domenighetti ziet meerdere verklaringen voor het stijgende vormpeil van David: “Hij zit nu terug op gewicht, waardoor hij zijn snelheid heeft teruggevonden. En zijn vertrouwen heeft een boost gekregen dankzij een paar belangrijke goals, zoals tegen Reims. In blessuretijd maakt hij de winning goal door goed te volgen op een schot dat de doelman loste. Al die kleine details opgeteld zorgen ervoor dat een speler weer op niveau komt.”

De Lille-watcher onderstreept ook het belang van Christophe Galtier. De Franse coach behield het vertrouwen in David. Ondanks niet één doelpunt mocht de jonge Canadees de eerste zeven speeldagen telkens aan de aftrap verschijnen. Uiteindelijk zag Galtier zijn geduld dus beloond en hij reageerde na Davids goals van eergisteren erg tevreden: “Jonathan heeft hard gewerkt en ik zie terug de speler die Luis Campos (voormalig sportief directeur van Lille, nvdr) me voorstelde: veel meer geslepen, technisch juister. Training na training zagen we hem koeler worden voor doel.”

Titel en Europa League?

Domenighetti gelooft dat koele kikker David het nog ver kan schoppen met Lille: “Ik denk dat hij aan vijftien doelpunten komt (hij zit nu aan zeven, nvdr). De goals van David zullen overwinningen opleveren die Lille naar een eerste of tweede plaats kunnen brengen. Lille heeft namelijk al goede resultaten behaald, zonder een goede David. Dankzij hem en Renato Sanches kunnen ze ook ver geraken in de Europa League."

Met zijn prestaties op het veld snoert David de criticasters de mond.