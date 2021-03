Mogi Bayat clasht in loge met clublegende van Nantes nadat ‘zijn’ doelman pijnlijke tegengoal vanop 40 meter slikt

Hoogspanning in het Stade De La Beaujoire. Nantes, als nummer voorlaatst in acuut degradatiegevaar, speelt thuis tegen Lorient, als nummer vierdelaatst net boven de degradatiestreep maar slechts één puntje meer. Het is 1-0 voor Nantes, dat met gewezen Buffalo Moses Simon in de basis startte. Tot minuut 87 en Armand Lauriente zich achter de bal zet voor een vrije trap vanop bijna veertig meter. Een ‘vallend blad’ dat in de rechterhoek verdwijnt. Lafont grabbelt ernaast. Ontzetting bij al wat Nantes is, in de bestuursloge gaan de poppen even aan het dansen. Enter: Mogi Bayat. De omstreden Belgische makelaar (46) heeft zich via allerlei transfers binnengewerkt binnen de club, al ontkent Mogi zelf dat hij er de rol van sportief directeur heeft. In de loge krijgt Bayat het na die 1-1 plots aan de stok met Patrice Rio (72), gewezen verdediger van Nantes die tussen 1973 en 1984 goed was voor 554 matchen in groen-gele kleuren van ‘Les Canaris’. Clublegende.