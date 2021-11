“Mijn reactie was te macho”: Wanda Nara slaat mea culpa, maar ook PSG heeft het nu wel gehad met Icardi

Ligue 1PSG, de club waar het nooit rustig is. Een trainer die velen al bij Manchester United zien, de beste speler die straks naar Real zou gaan, de absolute ster die er moeilijk aardt - zelfs het vrouwenteam weet Pochettino, Mbappé of Messi in de schaduw te zetten, zie het verkwikkende verhaal rond de vermeende aanval van Hamraoui op ploegmaat Diallo. En dan is er nog de constante stroom aan verhalen rond de explosieve relatie tussen spits Mauro Icardi (28) en zijn vrouw annex makelaar, Wanda Nara (34). Inmiddels weer samen nadat ze vorige maand nog (even) uit elkaar waren. In Parijs zijn ze de spits, die door de crisis enkele matchen miste, stilaan liever kwijt dan rijk.

Omdat er zoveel verschillende versies zijn over hun kortstondige breuk, heeft Wanda een interview aan het Argentijnse tv-station ‘El Trece’ gegeven. Daarin bevestigde ze dat een bericht van China Suarez, een Argentijns model, aan de basis lag. Nara: “Ik was aan het praten met een vrouw die onze avonden in Parijs organiseert en had een foto nodig waarvan ik wist dat die op de gsm van Mauro stond. Zo heb ik een gesprek ontdekt tussen hem en Suarez. Daar had hij me nooit over verteld en dat vond ik erg verdacht. Ik beeldde me meteen vanalles in. Toegegeven, dat was ook mijn fout. Ik heb te emotioneel gereageerd. In plaats van er even over na te denken of met mijn moeder of zus over te babbelen, heb ik meteen iets op Instagram gepost (“Opnieuw een gezin dat je hebt kapotgemaakt voor een hoer”, nvdr). Tja, ik heb mijn gsm altijd bij de hand en het eerste dat in me opkwam was om ruzie te maken."

Daar heeft Nara nu spijt van. Zeker omdat de twee het snel weer bijlegden en hun liefde opnieuw bezegelden tijdens een vakantie in Dubai. “Onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ik heb nog nooit iets verdachts gevonden in zijn telefoon. We zijn onze relatie op vriendschappelijke basis begonnen en die is er ook nu nog. Ik geef toe: mijn reactie was een beetje macho. Maar ik ben op dat vlak erg traditioneel. Een open relatie, daar heb ik het niet op begrepen. Zelfs maar een klein bericht naar iemand anders betekent voor mij de scheiding. En wat Mauro geschreven heeft naar China... dat had ik niet verwacht. Maar hij heeft me meteen gezegd dat het de vergissing van zijn leven was, een stommiteit. Ze hebben elkaar ook gezien (Suarez is naar een thuismatch van PSG komen kijken terwijl Wanda in Milaan was, nvdr). Maar dat stelde niets voor, zei hij me. Vandaag heb ik opnieuw alle vertrouwen in Mauro.”

Outcast in Argentinië

Naar verluidt zou Icardi ermee gedreigd hebben dat als Wanda hem niet zou vergeven, hij zou stoppen met voetbal. Iets wat Nara niet wou bevestigen noch ontkennen. Wat wel zeker is: nadat de ex-spits van Inter bij de nationale ploeg al jaren uit de gratie is gevallen, en dat niet alleen omdat hij geen vriend is van Messi, zijn ze ook bij PSG Icardi’s levenswandel grondig beu. Om zijn huwelijk te redden, miste hij de aanloop naar de uitmatch in Leipzig waardoor hij uit de selectie viel. Als Icardi speelt, gaat dat louter om invalbeurten. Bij een beetje interessant bod kan hij in deze wintermercato nog weg. Alleen ligt Mauro in de lichtstad nog vast tot de zomer van 2024. Goed onderhandeld van Wanda...

