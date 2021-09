Messi sinds 2010 nog maar 17 keer gewisseld, maar in zijn eerste basisstek bij PSG tot zijn onvrede naar de kant

Ligue 1Na het gelijkspel in Brugge heeft Paris Saint-Germain de rug gerecht in de Franse competitie. PSG draaide een 0-1-achterstand tegen Olympique Lyon, waar Jason Denayer kapitein was, nog om in winst. Niets dan lachende gezichten zou je denken, maar Lionel Messi was ‘not amused’ toen hij bij zijn eerste basisplaats in de Ligue 1 een kwartier voor tijd naar de kant moest en er slechts een slappe handdruk vanaf kon bij Pochettino. Het was dan ook nog maar de 18de keer dat hij in de afgelopen 11 jaar werd vervangen. ‘Poch’ is een durver.

Paris Saint-Germain sleepte het in absolute slot nog een overwinning uit de brand tegen Olympique Lyon. Eind goed, al goed. Of toch niet? Het humeur van sterspeler Messi zou wel eens een donderwolk bij heldere hemel kunnen vormen. PSG-coach Mauricio Pochettino haalde hem een kwartier voor tijd naar de kant, tot zichtbaar ongenoegen van de Argentijn. Zijn gezichtsuitdrukking sprak boekdelen en hij beantwoordde de uitgestoken hand van zijn trainer en landgenoot slechts met een slappe handshake.

“Ik maak keuzes in het belang van het team”, reageerde Pochettino achteraf. “Sommige beslissingen draaien positief uit, andere niet. Ik ben hier om die keuzes te maken, of dat nu naar de zin is van sommigen of niet. Er komen zeer belangrijke wedstrijden aan en we moeten hem in bescherming nemen. Wat zijn reactie betreft... Na de wedstrijd vroeg ik hem hoe het met hem ging. Hij vertelde dat hij in orde was. Er zijn geen problemen.”

Messi hield zich na de winst op Lyon stil, ook op zijn sociale media. Rond minuut 71 trekkebeende hij wel even en leek ‘de Vlo’ last te hebben van de knie. Zes minuten later werd hij vervangen. Na Messi’s zware programma van de afgelopen maanden - hij speelde en won met de Albiceleste eindelijk de Copa América - wil ‘Poch’ ongetwijfeld geen risico’s nemen met zijn sterspeler. Maar dan nog blijft het opvallend dat Messi naar de kant moet, zeker als het nog gelijk staat. Volgens statistiekenbureau Opta is hij sinds 2010 nog maar 17 keer gewisseld in 370 wedstrijden. In 522 competitiewedstrijden in La Liga speelde hij alleen in 54 de 90 minuten niet.

De laatste keer dat Messi werd gewisseld was op 9 januari, maar in een wedstrijd die qua context en resultaat niets te maken had met die van gisteren tegen Lyon. In de 0-4-zege op Granada besloot Koeman hem rust te gunnen om hem toen te sparen voor de Spaanse Supercup.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PSG hoopte, na het gelijkspel tegen Club Brugge in de Champions League, in de vaderlandse competitie wel met de zege aan te knopen. Maar met Olympique Lyon, waar Denayer de aanvoerdersband droeg, kwam er een taaie klant op visite in het Parc des Princes. Pochettino bracht Kylian Mbappé, Neymar en Messi dan ook weer alle drie aan de aftrap.

Volledig scherm Jason Denayer, hier met Jerome Boateng, was kapitein bij Olympique Lyon. © REUTERS

Maar in de beginfase werd MNM net als tegen Club in toom gehouden. De meeste dreiging ging toen zelfs van de bezoekers uit. Het gevaar van PSG ontstond vooral op de tegenaanval. Messi kwam na een snelle counter oog in oog met Anthony Lopes, maar de Argentijn besloot pal op de Portugese doelman. Een vrije trap van ‘De Vlo’ spatte dan weer uit elkaar op de kruising. Messi wacht zo nog steeds op zijn eerste doelpunt voor PSG.

Na de rust viel het openingsdoelpunt al snel aan de overkant. De geïnfiltreerde Lucas Paquetá werd oog in oog gebracht met Gianluigi Donnarumma en verschalkte de Italiaanse doelman in de korte hoek. Messi en co. waren dus op achtervolgen aangewezen, tot Neymar halfweg de tweede helft een lichte penalty uitlokte. De Braziliaan zette die zelf feilloos om.

Volledig scherm Lucas Paquetá viert zijn openingsdoelpunt. © EPA

Daarna ging PSG nog resoluut op zoek naar het winnende doelpunt. De Parijzenaars eisten het balbezit op en creëerden nog wat goede kansen, maar moesten wachten tot diep in de blessuretijd voor het verlossende doelpunt van Mauro Icardi. Paris Saint-Germain verstevigt met deze 2-1-winst zijn leidersplaats in de Ligue 1. Iedereen gelukkig, behalve Lionel Messi?

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Neymar en Lionel Messi. © Photo News

Volledig scherm Neymar juicht na zijn gelijkmaker. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.