Messi-gekte barst los voor zijn debuut bij PSG zondagavond: “Familie, vrienden, allemaal willen ze een ticket”

Ligue 1 Wout Faes legt zijn adelbrie­ven op tafel bij Stade Reims, Rode Duivels volgende stap?

15 maart Was hij linksvoetig, dan was zijn naam al eens gevallen voor de Rode Duivels. Bij Stade Reims zijn ze enorm te spreken over de progressie die Wout Faes (22), rechtspoot, maakt. Lef en leiderschap gekoppeld aan duelkracht.