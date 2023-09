“Messi en ik, wij hebben de hel beleefd in Parijs”: Neymar na de ‘onbeschofte' spandoeken van de ultra’s

Volledig scherm © rv

Bij PSG waren ze hun duo supersterren liever kwijt dan rijk. Toen Messi onlangs zijn debuut in de MLS maakte voor Inter Miami, toonden de ultra’s van PSG een spandoek voor het DRV PNK stadium dat weinig aan de verbeelding overliet. “Messi: eindelijk zijn we de onbeschofterik kwijt." Een spandoek dat ook Neymar in zijn versie te beurt viel voor een thuismatch tegen Lens eind augustus, na het nieuws van zijn transfer naar Al-Hilal. Begin juni, toen PSG de titel vierde in het Prinsenpark, kregen de twee nog een fluitconcert over zich heen.

Volledig scherm © Photo News

Bij het Braziliaanse O Globo komt Neymar nu voor het eerst terug op zijn zes jaar bij PSG, waarvan hij de laatste twee seizoen aan de zijde van Messi speelde. “Ik was bijzonder blij voor Messi het voorbije seizoen, maar tegelijkertijd ook erg triestig. Hij heeft namelijk het extreme meegemaakt. Het paradijs gevonden met Argentinië op het WK en nu alles gewonnen. Maar ook de hel meegemaakt in Parijs. Wij hebben de hel meegemaakt, Messi en ik.”

Gehaald om de Champions League te winnen met PSG, maar zowel in 2022 als 2023 eruit in de achtste finales. Twee landstitels, dat wel. Maar slechts zes competitiegoals in dat eerste jaar, zestien stuks in het tweede. Neymar: “We waren niet voor niets bij PSG, we hebben er alles aangedaan om de Champions League te winnen, om geschiedenis te schrijven. Daarom hebben we elkaar ook teruggevonden in Parijs. Alleen is het ons niet gelukt.”

Volledig scherm In Riyad wachtte Neymar al een heldenontvangst als nieuwste superster van Al-Hilal. © AP

Neymar neemt het dan voor zijn vriend op. “Messi verdiende het niet om zo te moeten vertrekken uit Parijs. Hij mag dan nog een grote ster zijn, Messi is wel iemand die dagelijks hard werkt en ervoor vecht. Zij die hem een beetje kennen, weten dat maar al te goed. Als hij verliest, zal hij nooit blij zijn. Ik vind dat er onterecht met de vinger is gewezen naar hem bij PSG. Tegelijkertijd, vond ik het geweldig dat hij de Wereldbeker won. Eindelijk toonde het voetbal zich rechtvaardig. Na de exit van Brazilië, verdiende Mess het om zijn interlandcarrière daar zo te beëindigen.”

Neymar, die door een blessure nog niet in actie kwam voor Al-Hilal maar dat over enkele weken wel hoopt te doen, herhaalde bij O Globo nog eens dat het zijn wens is om ooit terug te keren naar Santos, de ‘club van zijn leven’ waar FC Barcelona hem weghaalde: “Ik weet niet wanneer, maar wees gerust: ooit zal ik terugkeren naar Santos.”

KIJK. De intrede van Neymar in Riyad

Volledig scherm © REUTERS