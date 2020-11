Mbappé scoort twee keer, maar verliest met PSG spectaculaire topper tegen z'n ex-club Monaco

Ligue 1 Na zijn horloge vorig jaar, nu ook zijn Porsche: Ni­ce-spe­ler Dolberg weer slachtof­fer van dieven

12 september Kasper Dolberg, de sterspeler van OGC Nice, is in de Zuid-Franse stad het slachtoffer geworden van criminelen. Terwijl de Deense aanvaller weg was met de nationale ploeg, werd eerst zijn luxewagen gestolen en vervolgens werd ingebroken in zijn woning. Dat bevestigde het parket van Nice.