Mbappé knipoogt naar Real Madrid op Instagram, maar haalt bericht snel terug offline: “Verplaats je dromen naar binnenkort”

Ligue 1Veel duidelijker worden sollicitaties in de voetbalwereld allicht niet. Na het mislopen van zijn droomtransfer naar Real Madrid deelde Kylian Mbappé (22) gisteren op Instagram een foto van een vriend, vergezeld met het bijschrift: “Verplaats je dromen naar binnenkort.” “Real Madrid, here we go” in januari?

De transfer van het Franse wonderkind laat op zich wachten. Na clubwissels voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo leek Kylian Mbappé de afgelopen dagen de volgende in dat illustere rijtje te gaan worden, maar PSG lag dwars. Bedragen tot 180 miljoen euro werden van tafel geveegd. Een statement van jewelste richting Madrid. Our way or the highway.

Wat sommigen al eens durven vergeten, is dat ook de speler z'n zegje heeft in heel dat transfergebeuren. ‘t Is geen geheim dat Kylian Mbappé al sinds z’n kindertijd droomt van Real Madrid. Op zijn veertiende hing z’n slaapkamer vol met posters van Cristiano Ronaldo bij de Koninklijke. En dus zal hij het wellicht allemaal met een wrang gevoel hebben aanschouwd.

De Franse aanvaller vertoeft sinds gisteren in Clairefontaine, het oefencentrum van de Franse nationale ploeg. Op Instagram deelde hij ‘s avonds een foto van z'n vriend, waarop volgende tekst viel te lezen: “Respect voor jouw professionalisme, mijn broer. Verplaats je dromen naar binnenkort. Het leven is mooi, jij bent de beste.” Het liedje ‘Dream On’ van Aerosmith maakt het plaatje compleet. Een paar minuten later was de story al verdwenen.

Een voorstel dat contractverlenging in Parijs verwees Mbappé naar de prullenmand. Volgend jaar speelt hij allicht aan de zijde van Eden Hazard. Zijn contract loopt tot 2022, wat betekent dat hij in januari een voorcontract kan tekenen en zo gratis mag beschikken bij PSG. En zo lopen ze daar dus een serieuze som geld mis.

In afwachting van Mbappé heeft Real Madrid dan maar een ander Frans goudklompje naar Madrid gehaald. Eduardo Camavinga verlaat Stade Rennes voor een bedrag tussen 40 en 45 miljoen.

Ook PSG toonde verregaande interesse in de middenvelder. Poets wederom poets?

Ondertussen hebben de posters van CR7 plaatsgemaakt voor posters van zichzelf:

