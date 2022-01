LIVE. Pech voor Clement: hij ziet twee verdedigers snel uitvallen, Monaco mist prima kans op opener

Ligue 1 Mbappé knipoogt naar Real Madrid op Instagram, maar haalt bericht snel terug offline: “Verplaats je dromen naar binnenkort”

Veel duidelijker worden sollicitaties in de voetbalwereld allicht niet. Na het mislopen van zijn droomtransfer naar Real Madrid deelde Kylian Mbappé (22) gisteren op Instagram een foto van een vriend, vergezeld met het bijschrift: “Verplaats je dromen naar binnenkort.” “Real Madrid, here we go” in januari?

1 september