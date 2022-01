LIVE. Pech voor Clement: hij ziet twee verdedigers snel uitvallen, Monaco heeft het moeilijker na rust

Ligue 1 Gevormd op Neerpede, scorend voor Monaco: Foket en Faes zien jonge Belg Matazo z'n eerste goal in Ligue 1 maken

De kop is eraf. Eliot Matazo heeft z’n eerste goal gemaakt in de hoofdmacht van AS Monaco. In de competitiematch tegen Stade Reims opende de 19-jarige Belgische middenvelder na twintig minuten de score. Meteen ook de enige treffer van de partij, waardoor hij matchwinnaar is.

