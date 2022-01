LIVE. Clement bij voorstelling in Monaco: “Als je zo’n kans krijgt, moet je op de trein springen”

Ligue 1Waasland-Beveren, Racing Genk, Club Brugge, AS Monaco. De trainerscarrière van Philippe Clement (47) verloopt bijzonder succesvol en voorspoedig. Deze middag werd hij rond de klok van 12u voorgesteld in het Prinsdom en trad hij in de voetsporen van Wenger, Tigana, Deschamps, Ranieri, Jardim en Henry.