LIVE (21u). Toont Doku zich tegen de vedetten van PSG?

Ligue 1 ‘Fifagate’ draait uit op sisser: PSG-baas vrijgespro­ken, straf met uitstel voor gewezen FIFA-bobo

30 oktober Opluchting bij PSG. Nasser Al-Khelaïfi, de grote baas van de Parijse club en entertainmentgroep beIN Media, is door de Zwitserse justitie in Bellinzona vrijgesproken in een zaak rond televisierechten. Ook Jérôme Valcke, gewezen secretaris-generaal van de FIFA, komt er goed vanaf en krijgt slechts een celstraf van 120 dagen en boete met uitstel. Er hing het duo een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd.