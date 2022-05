Lionel Messi had zich z’n eerste jaar bij PSG anders voorgesteld: “Mijn kinderen begrepen niets van die fluitconcerten”

Ligue 1Het eerste seizoen van Lionel Messi in een ander shirt dan dat van FC Barcelona zit erop. In dienst van Paris Saint-Germain moesten de Argentijnse vedette en de Franse club nog even aan elkaar wennen, zo bleek ook uit het feit dat hij soms werd uitgefloten.

In een groot interview met het Argentijnse nieuwsmedium TyC Sports doorgrondt Messi de reden van de Franse fluitconcerten aan zijn adres, die vooral te horen waren na de uitschakeling door Real Madrid in de Champions League in maart. “Voor mij was het ook nieuw. In Barcelona was het me nog nooit overkomen, integendeel zelfs.”



Met name Neymar en Messi werden na de uitschakeling uitgefloten door de aanhang van PSG. “De woede die de fans hadden richting de spelers was begrijpelijk. Het is niet de eerste keer dat PSG op deze manier vroeg uit de Champions League wordt gegooid. Ik begrijp de woede omdat Neymar en ik twee prominente figuren zijn binnen het team.”

Ondanks het begrip, heeft het gefluit hem wel geraakt. “Ik vroeg na afloop meteen of mijn kinderen er wat over hadden gezegd en of ze het gemerkt hadden. De waarheid is dat ik het niet leuk vond dat mijn familie het fluitconcert heeft moeten horen. Mijn kinderen begrepen er niets van. Ze beseffen dat soort dingen nog niet zo goed, maar ik weet dat ze iets aanvoelden.”

Zo geeft Messi eerlijk toe dat hij best even heeft moeten acclimatiseren bij PSG. “Het was best een moeilijk jaar eerlijk gezegd. Het was een grote verandering in mijn leven en het aanpassen ging niet gemakkelijk. Het was vooral voor Antonella en mij lastig na zoveel jaren in Barcelona, de kinderen hebben zich gelukkig snel aangepast aan hun nieuwe leven. Als ik terugdenk aan dit seizoen, denk ik meteen aan hoe ik de situatie kan keren. Ik weet dat het komend jaar anders wordt. Ik ben voorbereid op wat er gaat komen, ik ken de club, de stad en voel me op mijn gemak bij mijn teamgenoten.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Messi werd bij Paris Saint-Germain weer de bestbetaalde sporter ter wereld (124 miljoen euro), maar de 34-jarige linkspoot uit Rosario kon de hoge verwachtingen van het publiek in Parijs niet waarmaken. Hij was dit seizoen goed voor 14 goals en 11 assists in 34 wedstrijden voor PSG.

Messi speelt woensdagavond op Wembley met Argentinië tegen Italië, de Finalissima tussen de winnaar van de Copa América en het EK van vorig jaar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni is al 31 interlands op rij ongeslagen en hoopt die vorm mee te kunnen nemen naar het WK in Qatar eind dit jaar, waar Messi toch nog eens wereldkampioen hoopt te worden bij zijn vijfde poging op een mondiale eindronde.

Volledig scherm Lionel Messi en Antonella Roccuzzo met hun zoons Mateo, Ciro en Thiago. © REUTERS

“Benzema verdient Gouden Bal”

Messi zegt er niet aan te twijfelen dat Karim Benzema, de Franse aanvaller van Real Madrid, dit jaar de Ballon d’Or verdient. “Het is duidelijk dat Benzema een spectaculair jaar heeft gekend en dat hij dat op een grandioze manier heeft beëindigd. Dit jaar is er geen twijfel voor mij”, aldus Messi, die zelf zeven keer de onderscheiding kreeg als speler van FC Barcelona. Op 17 oktober wordt de Ballon d’Or uitgereikt. Voor het eerst beloont de prijs prestaties van één seizoen, en niet langer in een kalenderjaar. De stemming gebeurt nu door journalisten uit de top 100 van de FIFA-ranking.