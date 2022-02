L’Équipe schiet met scherp: Neymar, Messi en Mbappé krijgen sámen een score van 12, Nantes-doelman dertiende speler ooit met perfecte 10/10

In de tweede helft drong PSG meteen aan en scoorde Neymar al snel. De Braziliaan, voor het eerst weer in de basis na een blessureperiode, miste even later wel dé kans op de aansluitingstreffer. ‘Ney’ mocht aanleggen voor een penalty, maar schoof de bal heel simpel in de handen van keeper Alban Lafont.

Samen slechts 12 punten

13de speler met 10/10

Lafont schaart zich in een rijtje met Franck Sauzee (Frankrijk-Griekenland in 1988), Bruno Martini (Frankrijk-Griekenland in 1988), Oleg Salenko (Rusland-Kameroen in 1994), Lars Windfield (Aarhus-Nantes in 1997), Lionel Messi (Barcelona-Arsenal in 2010 en Barcelona-Leverkusen in 2012), Robert Lewandowski (Dortmund-Real in 2013), Carlos Eduardo (Nice-Guingamp in 2014), Neymar (PSG-Dijon in 2018), Dusan Tadic (Ajax-Real in 2019), Lucas Moura (Tottenham-Ajax in 2019), Serge Gnabry (Bayern-Tottenham in 2019) en Kylian Mbappé (Frankrijk-Kazachstan in 2021).