Kylian Mbappé verlengt tot 2025 bij PSG, maar heeft ook boodschap voor Real Madrid: “Ben hun eerste supporter in CL-finale”

Italiaanse en Franse media kwamen zaterdag met het nieuws dat Kylian Mbappé zijn keuze (eindelijk) heeft gemaakt. Dat hij niet zou kiezen voor een avontuur in Madrid. Wel dat hij gewoon bij PSG blijft. Iets wat de Parijzenaars enkele uren later zelf bevestigden. “Geschiedenis wordt hier geschreven. Ici, c’est Paris”, zegt Mbappé in een video op sociale media.

Even later stak hij in het Parc des Princes een shirt met rugnummer 2025 de lucht in. PSG sloot ‘s avonds het seizoen af met een thuismatch tegen Metz. De fans in de tribunes werden wild van het nieuws. Een uurtje later weer de decibels omhoog: Mbappé vierde zijn verlenging met een hattrick op 50 minuten tijd. PSG won met 5-0.

Vandaag kwam Mbappé zelf met een reactie om zijn veelbesproken beslissing te duiden. “Ik ben ervan overtuigd dat ik hier kan blijven groeien, binnen een club die alle middelen inzet om grootse dingen te bereiken. Ik wil graag de voorzitter, Nasser Al-Khelaïfi, bedanken voor zijn vertrouwen, luisterbereidheid en geduld. Ik denk ook aan de talrijke PSG-fans die me de laatste maanden veel affectie toonden.”

Mbappé had ook enkele woorden in petto voor de club die hij in de kou liet staan, Real Madrid. “Ik wil ook Real en voorzitter Florentino Pérez bedanken. Ik erken het geluk en het privilege om in de belangstelling te staan van zo'n instituut. Tijdens de Champions Leaguefinale in Parijs zal ik hun eerste supporter zijn.”

Met beide een overeenkomst

Maandenlang wilde Mbappé zelfs niet praten met PSG over een contractverlenging. In Spaanse media klonk het afgelopen winter dat er al een akkoord was met de Koninklijke over een lucratief contract. Omdat Real geen transfersom hoefde te betalen, kon het de speler rijkelijk het hof maken. Zelfs zijn portretrecht zou in zijn eigen beheer blijven, ongebruikelijk in Bernabéu. Maar afgelopen weken besliste men in Parijs om tóch alles uit de kast te halen om de 23-jarige topspits alsnog in Parijs te houden. Het deed nog een financiële schep bovenop datgene wat Real te bieden had. Mbappé zou zelfs de garantie hebben gekregen om inspraak te hebben in transfers.

Er werden overeenkomsten bereikt met zowel Real als PSG. “Nu is het aan Kylian om te kiezen”, vertelde mama Fayza Lamari, prominent aanwezig aan de tafels in Parijs, Madrid en Qatar, gisteren. Wel: Kylian heeft gekozen. Geen nieuwe bruid, wel de huidige echtgenoot. Er wordt geschreven dat hij een maandsalaris van 4,7 miljoen euro zal opstrijken. Over zijn tekenbonus lees je bedragen die variëren van 150 miljoen tot zelfs het dubbele.

PSG betaalt nu ook de resterende 35 miljoen euro af aan Monaco. Dat was een voorwaarde bij de verlenging. Mbappé (145 miljoen eerder + 35 aan bonussen nu betaald ) is zo vandaag officieel ‘de man van 180 miljoen’.

LaLiga dient klacht in LaLiga, de organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie, zal officieel een klacht indienen. “Dit soort overeenkomsten tast de economische duurzaamheid van het Europese voetbal aan”, klinkt het in een statement. “Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen een verlies van 220 miljoen euro rapporteerde nadat het in de voorgaande seizoenen al meer dan 700 miljoen euro verlies leed, dit akkoord kan sluiten. Clubs die wel in staat zijn om deze speler aan te trekken zonder dat hun salarisbudget in het geding komt, kunnen hem hierdoor niet vastleggen. Daarom zal LaLiga bij de UEFA, bij de administratieve en fiscale autoriteiten van Frankrijk en bij de bevoegde instanties van de Europese Unie een klacht indienen tegen PSG. Dit om het economische ecosysteem van het Europese voetbal en de duurzaamheid ervan te verdedigen.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

