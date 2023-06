Kylian Mbappé reageert na hetze rond weigeren contractverlenging: “PSG-bestuur wist dat ik niet verder wilde na 2024”

Bommetje in Parijs. Kylian Mbappé (24) wil de optie in zijn contract om na 2024 met één jaar te verlengen bij PSG niet lichten. De Fransman liet dat per brief aan de clubleiding weten en reageert nu ook op de heisa. Volgens Mbappé was PSG al een jaar op de hoogte van zijn intentie om niet langer dan 2024 te willen verlengen.