Kylian Mbappé blijft: Franse superspits ergert Real Madrid door voor verlengd verblijf bij PSG te kiezen

De lange weg, aan de zijde van zijn moeder Fayza Lamari, naar het altaar had hij al even ingezet. Nu werd het ook tijd om definitief zijn bruid te kiezen. De ene nog wat mooier (lees: rijker) dan de andere. Blijven bij PSG of kiezen voor Real Madrid? De kerk zit al wekenlang afgeladen vol. De Spaanse sportsites houden er zelfs liveblogs over bij. Guillem Balague, notoir Spaans journalist, stelde dat voorzitter Florentino Pérez, na de 0-0 tegen Betis, de kleedkamer had opgezocht om de spelersgroep te melden dat hij niet komt. Maar Florentino, die hebben noch Courtois noch Hazard daar gisteravond niet gezien. Of had Pérez het louter aan Modric en Benzema verteld?

Ook de Italiaanse pers weet het zeker: hij blijft. En nu schrijft ook het toonaangevende Franse L’Équipe (niet voor het eerst weliswaar) dat hij zijn deze zomer aflopend contract met drie jaar verlengt. En dat Real Madrid zeer ontstemd zou zijn over de handelswijze van de wereldkampioen. Dat Mbappé ‘de Koninklijke' louter misbruikt heeft om bij PSG onder nog astronomischere voorwaarden te blijven voetballen.

Veredeld technisch directeur

Maandenlang wilde Mbappé niet praten met PSG over een contractverlenging. Volgens Spaanse media bereikte hij afgelopen winter al een akkoord met Real Madrid over een lucratief contract. Maar de afgelopen weken lekte uit dat Paris Saint-Germain heel ver wil gaan om Mbappé te behouden. Een salaris van maandelijks 4,7 miljoen euro, over zijn tekenbonus lees je bedragen die variëren van 150 miljoen tot zelfs het dubbele.

En ook inspraak in het transferbeleid en de mogelijke keuze voor een nieuwe trainer. Naast topspits in het Prinsenpark dus ook een soort van veredeld technisch directeur, functie die officieel ingevuld wordt door de Braziliaan Leonardo.

In Madrid zouden hem soortgelijke voorwaarden wachten. Real hoefde PSG geen transfersom te betalen, maar kon Mbappé persoonlijk dus rijkelijk het hof maken. Zelfs zijn portretrecht zou in zijn eigen beheer blijven, ongebruikelijk in het Bernabéu. Als tegenzet deed PSG er nog een financiële schep bovenop. Zo werden er ja-woorden gegeven aan zowel PSG als Real. Mama Fayza Lamari, prominent aanwezig aan de tafels in Parijs, Madrid en Qatar: “Er is een overeenkomst met zowel Real als PSG, de onderhandelingen zijn afgerond. Nu is het aan Kylian om te kiezen.”

Dan toch de Franse boven de Spaanse schone. PSG is al wekenlang zeker van de Franse titel en sluit het seizoen vanavond in het eigen Parc des Princes af tegen Metz. Mbappé, topscorer van de Ligue 1 met 25 doelpunten, zou na dat duel officieel naar buiten brengen dat hij in Parijs blijft voetballen. Of hield hij die laatste gewoon aan het lijntje als schaduwbruid? In Madrid wordt er eens luid gevloekt.

