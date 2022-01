KIJK LIVE (12u). Van Waasland-Beveren tot AS Monaco: de intrede van Philippe Clement in het Prinsdom

Ligue 1 Marseille-coach Jorge Sampaoli blikt terug op ontspoorde wedstrijd in Nice: “Ik wil niet dat kinderen die naar voetbal kijken zoiets te zien krijgen”

Het tumult in de wedstrijd tussen Nice en Marseille van afgelopen zondag leverde hallucinante en hoogst onfraaie beelden op. Marseille-coach Jorge Sampaoli kwam op zijn persconferentie in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd voor het eerst terug op de volledig ontspoorde partij. Daarin was hij scherp voor de tegenstander, verdedigde hij de eigen aanpak en bleek hij vooral aangeslagen te zijn door de gebeurtenissen: “Niemand verdedigde ons, we waren alleen.”

26 augustus