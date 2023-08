KIJK. Jérémy Doku zet droomtransfer naar Man City kracht bij: staande ovatie voor Rode Duivel in 5-1-zege

Met een knal aan het seizoen begonnen. En dat kan lonen. Al op de eerste speeldag van de Ligue 1 heeft Jérémy Doku (21) hoge ogen gegooid. Gescoord ook, in de 5-1-zege van Rennes tegen promovendus Metz. Een staande ovatie was zijn deel. De scoutingscel van Manchester City keek ongetwijfeld goedkeurend mee, maar van een concreet bod is er nog geen sprake.

Wordt Doku straks ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Man City? Hij staat er alleszins hoog op de lijst om de naar de zandbak vertrokken Riyad Mahrez te vervangen. Al zijn er nog - duurdere - gegadigden, zoals de Fransman Michael Olise (21) van Crystal Palace die weliswaar ook forse belangstelling van Chelsea geniet. Lang waren er twijfels bij City rond Doku: over zijn blessuregevoeligheid en of hij in het voetbal van Pep Guardiola zou passen. Maar die bezwaren wegen niet langer op tegen het rauwe talent.

Volledig scherm © Photo News

Bij Rennes moet Doku de duurste uitgaande transfer ooit worden - het record staat op 35 miljoen. De Franse club zou voor Doku in ieder geval veel meer vangen en in dat geval kan ook Anderlecht flink langs de kassa passeren. Rennes betaalde in 2020 nog 26 miljoen euro aan paars-wit.

Rennes-coach Bruno Génésio bevestigde na de match de interesse, maar zei ook dat er nog niets concreet op tafel ligt. “Het hangt allemaal af van het bod waarover we praten”, sprak Génésio na de 5-1. “Ja, ik geef toe dat er aanbiedingen zijn die moeilijk te weigeren zijn... of het nu voor spelers is of voor de coach. Maar op dit moment is er nog geen bod en zijn we zover nog niet. Anders zou hij niet hebben gespeeld.”

Volledig scherm © Photo News

Doku zette alvast zijn droom om een toptransfer te maken, vandaag kracht bij met een topmatch tegen Metz. Met 61 balbehandelingen alomtegenwoordig op zijn rechterflank, waar hij uitpakte met negen dribbels die een slaagpercentage van liefst 100% kenden. Geen speler in de Ligue 1 deed beter op de openingsspeeldag: het nummer twee, Tiago Santos van Lille, noteerde vijf geslaagde dribbels. Drie pogingen tussen de palen, twee sleutelpasses en ook een goal, de 3-1 na de pauze nadat hij goed gevolgd was om een rebound van dichtbij binnen te trappen. Niet meteen het mooiste doelpunt, maar wel de kers op de taart van een geweldige partij voor Doku. In minuut 81 mocht hij naar de kant. Applaus op alle banken.

Volledig scherm © Photo News

Ook Kalimuendo, kapitein Bourigeaud en twee keer Ibrahim Salah (ex-Gent) scoorden voor Rennes. De goal van Metz, getraind door Bölöni, was van gewezen Seraing-makelij: Maziz die scoorde op assist van Mikautadze.