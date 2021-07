Jonathan David blikt terug op z’n eerste, succesvolle, jaar in de Ligue 1: “Details zijn hier nog doorslaggevender dan in België”

Deze zomer is het een jaar geleden dat Jonathan David de Jupiler Pro League verliet. Het Canadese wonderkind dat AA Gent 27,5 miljoen opleverde, een bedrag dat via een bonussysteem kon oplopen tot 32 miljoen euro. Een jaar later is David het gezicht van een nieuwe Adidas-campagne. Naar aanleiding daarvan blikte hij samen met ons terug op zijn eerste jaar in de Ligue 1. Naast Messi en Pogba is nu dus ook Jonathan David één van de uithangborden van de kledinggigant. “Maar ik plaats me niet in hetzelfde rijtje als die spelers. Ik voel me nog geen ster, maar het is wel een hele eer dat Adidas mij gevraagd heeft.”