Jérémy Doku scoort z’n eerste in Frankrijk en zet zo Rennes op een 0-1-voorsprong

Ligue 1 Neymar nu toch berouwvol na PSG - Marseille met vijf rode kaarten: “Ik betreur mijn haatgevoe­lens”

15 september Hommeles in de altijd beladen clash tussen PSG en Marseille. De clash ontaardde in blessuretijd volledig met een opstoot die resulteerde in vijf rode kaarten. Ook Neymar blies de aftocht na minutenlang bekvechten met de Spaanse verdediger Alvaro González. De eerste reactie van de Braziliaan achteraf: “Ik heb er alleen spijt van dat ik niet in zijn gezicht geslagen heb.” Een dag later kijkt hij toch in eigen boezem. PSG liet weten dat het haar Braziliaanse ster volledig steunt.