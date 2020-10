Jérémy Doku debuteert met korte invalbeurt bij Rennes, dat punten laat liggen in Dijon

Voetbal Valt het voetbal door corona van z’n voetstuk? “Als dit nog lang aanhoudt, zullen we een andere sport kennen”

30 maart “Wanneer er opnieuw gevoetbald wordt, zullen we daar natuurlijk blij om zijn. Maar het zal allemaal veel minder belangrijk zijn.” Aan het woord is de Duitse sportfilosoof Gunter Gebauer, een bij onze oosterburen deze dagen fel gesolliciteerd man. Hij schetst in gesprek met het Zwitserse Blick de voetbalwereld ‘NC’. Na Corona. Eén met een pak minder euforie.