Intriest ongeluk in Lorient: greenkeeper (38) overlijdt nadat hij terreinverwarmer op zich krijgt

Aanvankelijk de vertrouwde beelden na afloop van de partij op het veld. Spelers van Rennes die niet of nauwelijks in actie waren gekomen, trainden nog wat bij. De greenkeeper die zich om het veld bekommerde en een mobiele terreinverwarmer op de juiste plek zette. Tot die installatie tegen de grond ging en hoogst ongelukkig bovenop de man terecht kwam. De spelers verwittigden meteen de hulpdiensten.

Op televisiebeelden is te zien hoe voetballers en leden van de medische staf van beide teams richting het veld spurtten, om niet veel later steun te krijgen van brandweerlui. Gechoqueerd keken de spelers een kwartier lang toe hoe de man hartmassage toegediend kreeg en nog naar de spoeddienst gebracht werd. Tevergeefs. Volgens verschillende Franse media gaat het om een man van 38 die drie kinderen achterlaat. “Een medewerker van de club, verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmat, is overleden nadat een installatie voor de verwarming van de grasmat per ongeluk is omgevallen”, klinkt het in de officiële mededeling.