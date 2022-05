Hij blijft: Kylian Mbappé wijst Real Madrid af en verlengt tot 2025 bij Paris Saint-Germain, LaLiga dient klacht in

Maandenlang wilde Mbappé zelfs niet praten met PSG over een contractverlenging. In Spaanse media klonk het afgelopen winter dat er al een akkoord was met de Koninklijke over een lucratief contract. Omdat Real geen transfersom hoefde te betalen, kon het de speler zelf rijkelijk het hof maken. Zelfs zijn portretrecht zou in zijn eigen beheer blijven, ongebruikelijk in Bernabéu. Maar afgelopen weken besliste men in Parijs om tóch alles uit de kast te halen om de 23-jarige topspits alsnog in Parijs te houden. Het deed nog een financiële schep bovenop datgene wat Real te bieden had. Mbappé zou zelfs de garantie hebben gekregen om inspraak te hebben in het transferbeleid en de keuze van trainer.