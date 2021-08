Het plan achter de transfer van Lionel Messi, nieuwste attractie van ‘Paris Saint-Galaxie’: “Hij betaalt zichzelf terug”

Time-out Absolute klasse: Mbappé draagt doelpunt op aan achtjarig kankerpa­tiën­tje

17 oktober Klassegebaar van Kylian Mbappé, gisteren in de 4-0-overwinning van Paris Saint-Germain tegen Nîmes. De jonge wereldkampioen nam twee goals voor zijn rekening en bij de viering van één ervan, trok hij zijn wedstrijdshirt omhoog waarna er een boodschap te voorschijn kwam. “Goeie moed Lucas, ik ben bij jou”, stond er te lezen, waarmee hij zich richtte tot de achtjarige Lucas. Die is pas acht en een fervent supportertje van de Parijse topclub, maar strijdt ook tegen kanker. “Ik wou een kleine geste doen naar Lucas”, verklaarde Mbappé tijdens de rust al zijn gebaar. “Hij is mijn kleine vriend. Wij als profvoetballers zijn bevoordeeld, er zijn vele anderen die niet hetzelfde geluk hebben dan ons. Dus veel liefde aan Lucas en aan alle andere kinderen”, besloot de pijlsnelle aanvaller.