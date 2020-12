Franse soap rond tv-gelden escaleert in opzegging tv-contract, ook gevolgen voor de Jupiler Pro League?

VoetbalAll eyes on PSG-Lyon zondag in Frankrijk, alleen zit de kans er dik in dat de topper nergens te zien zal zijn voor de Franse voetballiefhebber. De LFP (de Franse variant van de Pro League) zegde volgens L’Equipe vandaag zijn overeenkomst met rechtenhouder Mediapro op na twee maanden gekissebis over tv-gelden.

Het veelbesproken mediacontract, in Frankrijk voer voor flink wat controverse. De tv-rechten voor de Ligue 1 en Ligue 2 zijn in handen van Mediapro, een mediabedrijf met hoofdzetel in Barcelona dat 3,3 miljard euro neertelt over de tijdspanne van vier jaar om de Franse voetbalcompetities uit te zenden. Voor dit seizoen alleen al zou Mediapro 830 miljoen euro betalen aan de LFP.

Zou, want Mediapro kon (of wilde) in oktober en november het afgesproken deel van de betaling niet aflossen. Mediapro gelooft dat het door de coronacrisis recht heeft op ‘covid-korting’ op de tv-rechten van dit seizoen en wilde daarom de prijzen van de tv-gelden heronderhandelen. De LFP betwistte de acties van Mediapro voor de rechtbank. Vandaag werd beslist om het tv-contract met Mediapro op te zeggen.

De Franse profploegen lopen door die beslissingen van de LFP zo plots een afgesproken som van ruim drie miljard euro aan inkomsten voor de volgende vier jaar mis. Dat is meer dan één keer slikken. Niet dat het volledige bedrag in rook zal opgaan, want met Canal Plus - de vorige rechtenhouder - staat een gegadigde klaar om het aandeel van MediaPro over te kopen. Canal Plus zou voor 700 miljoen euro per seizoen willen inspringen.

Het is de meest voor de hand liggende oplossing, want de Franse clubs hebben het tv-geld nodig om te overleven. Momenteel rekenen heel wat ploegen op leningen die door de Franse regering worden ondersteund. De eerste reeks om de gevolgen van de coronacrisis en het gehalveerde seizoen 2019-2020 het hoofd te bieden. De tweede reeks leningen maakt de niet betaalde tv-gelden van MediaPro in oktober goed.

Volledig scherm Neymar is dit weekend wellicht niet op de Franse televisie te bewonderen. © Photo News

De vraag is hoe het nu verder moet zonder tv-geld van MediaPro. In de Franse regeringskringen spreekt men van uitzonderlijke maatregelen, maar het zou in elk geval niet de bedoeling zijn om blijvend in te springen voor de tekorten die bij Franse clubs ontstaan door de afwezigheid van tv-geld. Een snel akkoord met Canal Plus is dus wenselijk, ook al zal het dan met minder te doen zijn.

“We zijn niet van plan om de roekeloze risico’s die in de Mediapro-affaire worden genomen te blijven dekken”, vertelde Minister van Sport Jean-Michel Blanquer gisteren in de Franse pers. “Er zijn dingen gebeurd die niet goed te praten zijn. Dit mag nooit meer opnieuw gebeuren. Het is niet de bedoeling om publiek geld te gebruiken om de zakenrisico’s van private bedrijven toe te gaan dekken.”

Vier maanden geleden richtte Mediapro voor de uitzending en omkadering van de wedstrijden in de Ligue 1 en Ligue 2 met Téléfoot Chaine nog een nieuw kanaal op. Nu het contract met de LFP en Mediapro is opgezegd, wordt het kanaal meteen opgedoekt.

De gebeurtenissen in Frankrijk scheppen een precedent voor tv-contracten in andere landen. In België is het tv-contract voor iets meer dan 100 miljoen euro in handen van Eleven Sports. Opvallend: voor internationale competitiewedstrijden heeft Eleven een samenwerking lopen met... Mediapro.

