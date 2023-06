Franse Ligue 2 zit met een huizenhoog probleem nadat fan Bordeaux op slotspeeldag speler Rodez neerduwt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er waren veel scenario’s mogelijk op de laatste speeldag, maar dit had niemand zien aankomen. Na de 0-1 van Buades in Bordeaux in minuut 22, ontsnapte een heetgebakerde fan aan de aandacht van het veiligheidspersoneel door onder een spandoek van de Bordolese ultra’s te kruipen en zich richting de vierende spelers van Rodez te geven. Hij duwde vervolgens de opzichtig vierende doelpuntenmaker Buades (25) en samen met nog een andere speler ging die tegen de grond. Met zware gevolgen, nadat de middenvelder waarschijnlijk ook geraakt werd door een projectiel. Na de eerste medische zorgen werd Buades afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een hersenschudding werd vastgesteld.

Na een lange pauze, besliste scheidsrechter Nicolas Rainville de partij niet te hervatten. Hij stelde de regels te volgen. Bordeaux wacht ongetwijfeld een forfaitnederlaag en een monsterboete. En waarschijnlijk een tweede opeenvolgend seizoen in de Ligue 2. Nadat het nota bene op de voorlaatste speeldag pas uit de top twee verdween, de twee plaatsen die recht geven op promotie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Omdat Metz met 3-2 won van Bastia, eindigden zij - voorlopig toch - als het nummer twee en gaan ze naar de Ligue 1. Wat duchtig gevierd werd. Bij Metz, getraind door Laszlo Bölöni, drie spelers die vorig jaar nog voor Seraing uitkwamen: Jallow, Maziz en Mikautadze. Maziz scoorde gisteravond twee keer, die laatste was alweer de topschutter van de competitie met 23 goals. Le Havre, getraind door de Sloveen Luka Elsner (ex-Union, Kortrijk en Standard) kroonde zich tot kampioen.

Volledig scherm Mikautadze viert met Bölöni. © AFP

Maar aan de gestaakte match hangt een flinke staart. Bordeaux hoopt nog te kunnen herspelen (of te hervatten bij 0-1) en beter te doen dan de 3-2 van Metz, terwijl ook voor Rodez de belangen groot zijn. Zij moesten winnen om zich te redden in de Ligue 2. Rodez was goed op weg en zag ook concurrent Annecy verliezen met 1-0 bij Paris FC. Maandag doet de disciplinaire commissie een uitspraak.

Gerard Lopez, voorzitter Bordeaux: “Ik zou toch graag zien dat de match gespeeld wordt op het veld - dit is nog altijd voetbal. Wij gaan maandag zien of onze rechten verdedigd worden en gaan in beroep als dat niet het geval is.” Pierre-Olivier Murat, voorzitter van Rodez: “Hervatten of herspelen? Ik heb nog nooit gezien dat er nog gespeeld wordt ná de slotspeeldag.”

KIJK. De taferelen in Bordeaux - Rodez

Volledig scherm Een gigantische tifo voor de match. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Feest in Metz:

Volledig scherm Feest in Metz. © AFP

Volledig scherm © AFP