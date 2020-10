‘Fifagate’ draait uit op sisser: PSG-baas vrijgesproken, straf met uitstel voor gewezen FIFA-bobo

Opluchting bij PSG. Nasser Al-Khelaïfi, de grote baas van de Parijse club en entertainmentgroep beIN Media, is door de Zwitserse justitie in Bellinzona vrijgesproken in een zaak rond televisierechten. Ook Jérôme Valcke, gewezen secretaris-generaal van de FIFA, komt er goed vanaf en krijgt slechts een celstraf van 120 dagen en boete met uitstel. De twee werden ervan beschuldigd een pact achter de rug van de FIFA gesloten te hebben rond de verdeling van de tv-rechten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten voor de WK’s van 2026 en 2030. Al-Khelaïfi zou Valcke daarvoor ontvangen hebben in zijn villa in Sardinië, de zogenaamde ‘Fifagate’ was geboren. De zaak dateert al van 2015 en sliep na enkele procedures in beroep dus maar liefst vijf jaar aan. De Fransman werd enkele maanden later wel ontslagen bij de Wereldvoetbalbond. Er hing het duo een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd.