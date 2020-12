Fel gehandicapt PSG kan topper bij leider Lille niet winnen

Ligue 1 Jason Denayer grijpt met Lyon nipt naast ligabeker, PSG wint na penalty’s

1 augustus Paris Saint-Germain heeft vrijdag na de titel en de beker ook de ligabeker veroverd. In de finale in het Stade de France versloeg het Olympique Lyon in een strafschoppenreeks met 6-5. Beide finalisten waren er in 120 minuten voetbal niet in geslaagd te scoren. Rode Duivel Jason Denayer speelde de volledige wedstrijd voor Lyon, een strafschop nemen, deed hij niet.