“FAKE”: Mbappé reageert op geruchten als zou hij Neymar, Pochettino en twaalf anderen weg willen bij PSG

Ligue 1 Straffe 3-0-zege tegen PSG jaagt crisis boven Monaco en coach niet weg: “Clement deze zomer weg in paleisrevo­lu­tie”

AS Monaco-coach Philippe Clement zag de straffe 3-0-zege tegen leider PSG als “een cadeau”. Het is een statement temidden een sportieve crisis. Want volgens L’Equipe plant de Russische eigenaar van Monaco Dmitri Rybolovlev een paleisrevolutie waarin ook Clement geen plek meer heeft. Situatieschets van de heikele situatie voor Clement in het Prinsdom.

21 maart